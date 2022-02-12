В Казани на уборку снега с Центрального стадиона выделят 1,8 млн рублей

В Казани Центральный стадион объявил тендер на оказание услуг по уборке и вывозу снега со своей территории. Он размещен на сайте госзакупок.

Работы необходимо будет произвести по адресам: ул. Ташаяк, 2а и ул. Х. Мавлютова, 4. Инвентарь, оборудование и материалы понадобится предоставить самим. Площадь убираемой территории составляет 39,8 кв. метров. На уборку снега механическим способом предусмотрено 756,2 тысячи рублей, на его погрузку и вывоз — 1,143 млн рублей.



Заявки принимаются до 11 февраля 2022 года. Работы необходимо выполнить с момента заключения контракта и до 30 апреля 2022 года.

Фото: kzn.ru

В декабре Центральный стадион уже объявлял тендер на оказание услуг по уборке и вывозу снега. Начальная цена договора была 2,4 млн рублей.

Дарья Акимова