США ожидают «свободного падения рубля» на фоне санкций против ЦБ РФ

Фото: Анна Сейтумерова

В США ожидают, что российский рубль «сорвется в свободное падение», если лишится поддержки ЦБ РФ после замораживания его активов за рубежом, сообщает «РИА Новости».



Представитель Белого дома в ходе специального брифинга заявил, что эффект от новых мер «проявит себе немедленно»:

— Я думаю, российские финансовые институты и другие участники рынка понимают, что без возможности России защитить свою валюту та сорвется в свободное падение, — сказал высокопоставленный представитель американской администрации.

Он добавил, что США и западные союзники могут применить и другие меры в отношении активов Центробанка. Их доработают в течение выходных.

Фото: cbr.ru

США и их союзники планируют ввести против Банка России меры, которые не позволят ему использовать резервы для поддержки рубля, чтобы компенсировать санкции. Под рестрикции попадут все $630 млрд валютных резервов России. Резервы «могут быть использованы для продажи и покупки рубля, а это может компенсировать определенную часть введенных нами санкций», сказал высокопоставленный представитель американской администрации.

Согласно информации Минфина, Россия сохраняет финансовую устойчивость «в том числе благодаря накопленным резервам в сочетании с низким уровнем государственного долга РФ».

Маргарита Головатенко