В 2022 году в Татарстане реализуют 44 программы в сфере строительства

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин рассказал, что в 2022 году в республике реализуют 44 программы в сфере строительства. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ

31 из этих программ утверждается распоряжениями Кабмина Татарстана. На сегодня были утверждены 28 республиканских программ. По словам Айзатуллина, семь нацпроектов находятся в зоне ответственности Минстроя Татарстана. В них включены 105 объектов, которые должны построить, реконструировать и отремонтировать в рамках 12 федеральных проектов.

Также в этом году планируется благоустроить 33 объекта общественной инфраструктуры. 27 из них включены в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», шесть — победители конкурса малых городов и исторических поселений.

Фото: realnoevremya.ru

В январе сообщалось, что в 2022 году в Татарстане планируют построить 2,75 млн «квадратов» жилья. В республике за прошлый год были реализованы 12 федеральных проектов и 44 республиканские программы строительства и капремонта.



Дарья Акимова