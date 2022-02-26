ФРГ одобрила поставку немецкого оружия из Нидерландов и Эстонии Украине

Германия одобрила передачу Украине 400 противотанковых орудий немецкого производства из Нидерландов и 9 гаубиц Д-30 и боеприпасов из Эстонии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ.

В целом немецкое правительство сообщало, что Украина получит в ближайшее время тысячу противотанковых орудий и 500 ракет Stinger. До этого власти ФРГ заявляли, что против поставок оружия Украине.

Сегодня украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что договорился с мировыми лидерами о новой значительной помощи. Среди них был канцлер Германии Олаф Шольц.

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Дарья Акимова