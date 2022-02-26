Российские военные ликвидировали дамбу, сооруженную для перекрытия подачи воды в Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что специалисты Минобороны России ликвидировали дамбу, сооруженную на Украине для перекрытия подачи воды в регион по Северо-Крымскому каналу. Об этом сообщает «РИА Новости».
По его словам, дамба была сооружена украинскими националистами в 2014 году. Она была ликвидирована путем направленного точечного подрыва военными инженерами Черноморского флота РФ. Ущерба самому каналу не причинили.
Аксенов добавил,что работа по возвращению днепровской воды в Крым продолжается.
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