Российские военные ликвидировали дамбу, сооруженную для перекрытия подачи воды в Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что специалисты Минобороны России ликвидировали дамбу, сооруженную на Украине для перекрытия подачи воды в регион по Северо-Крымскому каналу. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, дамба была сооружена украинскими националистами в 2014 году. Она была ликвидирована путем направленного точечного подрыва военными инженерами Черноморского флота РФ. Ущерба самому каналу не причинили.

Аксенов добавил,что работа по возвращению днепровской воды в Крым продолжается.

Фото: glava.rk.gov.ru

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Дарья Акимова