Минобороны РФ сообщило об обстреле украинскими националистами по жилым кварталам Старобельска

В субботу в 10.30 украинские националисты нанесли удар из «Градов» по жилым кварталам Старобельска, сообщает Минобороны РФ.



В украинском городе начался пожар, есть разрушения жилых домов. Среди мирного населения есть погибшие, сообщает «РИА Новости».

В министерстве подчеркнули, что имеют достоверные данные о том, что такие провокации со стороны украинских националистов спланированы в Краматорске и Славянске.

Сегодня официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что националистические батальоны Украины при отходе взрывают за собой электроподстанции и мосты.

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Маргарита Головатенко