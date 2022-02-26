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Минобороны РФ сообщило об обстреле украинскими националистами по жилым кварталам Старобельска

12:07, 26.02.2022 Сюжет:  Военная операция в Донбассе: только проверенная информация

В субботу в 10.30 украинские националисты нанесли удар из «Градов» по жилым кварталам Старобельска, сообщает Минобороны РФ.

В украинском городе начался пожар, есть разрушения жилых домов. Среди мирного населения есть погибшие, сообщает «РИА Новости».

В министерстве подчеркнули, что имеют достоверные данные о том, что такие провокации со стороны украинских националистов спланированы в Краматорске и Славянске.

Сегодня официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что националистические батальоны Украины при отходе взрывают за собой электроподстанции и мосты.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Маргарита Головатенко
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