Минобороны РФ: украинские националисты взрывают электроподстанции и мосты на Украине

Националистические батальоны Украины при отходе взрывают за собой электроподстанции и мосты, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.

В течение ночи Вооруженные силы РФ ударили высокоточным оружием большой дальности с использованием крылатых ракет воздушного и морского базирования по объектам военной инфраструктуры Украины, сообщил он.



Конашенков подчеркнул — огонь ведется исключительно по объектам военной инфраструктуры ВСУ, нанесение ущерба жилой и социальной инфраструктуре исключено.

В Минобороны России вчера вечером заявили о захвате в рамках операции в Донбассе большого количества вооружения, которое было поставлено на Украину западными странами. Среди него представлены противотанковые ракетные комплексы Javelin от США и NLAW от Великобритании. Также, по данным ведомства, вооруженные силы РФ вывели из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 17 пунктов управления и узлов связи, 19 комплексов ПВО С-300 и «Оса», 39 радиолокационных станций.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Маргарита Головатенко