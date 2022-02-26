Суд вынес приговор по первому в России уголовному делу о договорном футбольном матче

Железнодорожный районный суд Воронежа рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего главного тренера и шести футболистов краснодарского футбольного клуба «Черноморец». Их признали виновными в предварительном сговоре с целью противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования, сообщает МВД по РФ.



Это первый в России приговор по уголовному делу о преступлении, предусмотренном статьей 184 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В ходе расследования выяснилось, что в мае 2019 года накануне матча один из бывших руководителей футбольного клуба «Чайка» сговорился с главным тренером «Черноморца». За умышленный проигрыш он обещал выплатить тренерскому составу и игрокам соперника не менее 500 тысяч рублей. Тренер «Черноморца» вместе с шестью игроками команды решили принять предложение.

Согласно заключению технического комитета Российского футбольного союза, футболисты лишь имитировали игру, уступали соперникам и уклонялись от борьбы за мяч. Они занимали неправильные позиции, чтобы дать соперникам свободно провести атаки. В результате футболисты «Чайки» одержали победу со счетом 3:1.

МВД проанализировало заключения Российского футбольного союза, назначены необходимые судебные экспертизы, проведено более 150 допросов и очных ставок. На территории семи регионов осуществлено более 40 обысков и выемок документов. Следственные действия проводились в офисах футбольных клубов, а еще по местам жительства подозреваемых игроков, руководителей спортивных команд и иных лиц.

Бывшему главному тренеру ФК «Черноморец» приговором суда назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей, футболистам — в размере от 290 до 350 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Фото: Максим Платонов

Первое уголовное дело о договорном матче в российском футболе было направлено в суд в июле прошлого года.

Маргарита Головатенко