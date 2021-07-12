Первое уголовное дело о договорном матче в российском футболе направлено в суд

Фото: Максим Платонов

МВД завершило расследование первого в России уголовного дела о проведении договорного футбольного матча между клубами «Чайка» и «Черноморец». Игра состоялась в 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.

«Следственным департаментом МВД России окончено предварительное расследование первого в России уголовного дела, возбужденного по факту оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования — футбольного матча, который состоялся в мае 2019 года на территории Ростовской области в рамках первенства Профессиональной футбольной лиги», — сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

По версии следствия, один из бывших руководителей футбольного клуба «Чайка» вступил в сговор с главным тренером команды «Черноморец». За умышленный проигрыш он обещал выплатить тренерскому составу и игрокам соперника вознаграждение в размере не менее 500 тыс. рублей. Тренер «Черноморца» убедил шестерых игроков своей команды отказаться от спортивной борьбы. «Чайка» победила со счетом 3:1, выиграла первое место в зоне «Юг» и получила путевку в ФНЛ.

Алексей Нечаев