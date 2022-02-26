Захарова: отношения России и стран Запада близки к точке невозврата
Отношения России и стран Запада подошли к черте, после которой начинается точка невозврата. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.
По ее словам, Россия исходит из собственных интересов и интересов безопасности в том числе. Страна вела диалог и выдвигала предложения в рамках коллективной безопасности.
— Мы исходили всегда из диалога, но когда эти опции одна за другой англосаксами были закрыты, мы стали действовать по-другому, — приводит слова Захаровой «РИА Новости».
Ранее Захарова заявила, что Украина отказалась от переговоров с Россией. По ее словам, Киев предложил перенести этот вопрос на завтра. Захарова отметила, что контакты с украинским руководством будут бесполезны без демилитаризации и денацификации.
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