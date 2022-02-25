В Минтрансе РФ заявили о возможном продлении запрета полетов на юг России

Фото: Максим Платонов

Министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что ограничения на полеты в ряд аэропортов юга России могут продлить. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, это может быть сделано при необходимости. Он рассказал, что авиационные службы ведомства выпустили уведомление NOTAM. Сделано это ради обеспечения безопасности в российском воздушном пространстве. Ограничения начали действовать с 24 февраля 3.45 мск и закончат 2 марта 3.45 мск.

Фото: Максим Платонов (архив)

Вчера в 12 городах России приостановили работу аэропортов из-за военной операции на Украине. Среди них — Геленджик, Симферополь, Элиста, Анапа (Витязево), Краснодар (Пашковский), Брянск, Белгород, Курск (Восточный), Липецк, Воронеж (Чертовицкое), Ростов-на-Дону (Платов). В тот же день была возобновлена работа аэропорта в Ставрополе. Сегодня заработал аэропорт Сочи.

Дарья Акимова