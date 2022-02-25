Финский «Йокерит» вышел из состава участников КХЛ

Хоккейный клуб «Йокерит» из Хельсинки не будет принимать участия в розыгрыше Кубка Гагарина — 2022. Об этом сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



О том, как будет проводиться плей-офф в Западной конференции после ухода одной из команд-участниц, будет сообщено дополнительно. В первом раунде плей-офф «Йокерит» должен был сойтись с московским «Спартаком».

Президент «шутов» Яри Курри объяснил это решение сложившейся ситуацией на Украине.

«Моя позиция по поводу окончания сезона была ясна еще утром в четверг. Однако, в соответствии с политикой КХЛ, я должен был вести переговоры с лигой. Вот почему мы, к сожалению, можем сообщить об этом только сейчас», — приводит слова Курри пресс-служба «Йокерита».



Также Курри заявил, что клуб надеется, что мирное решение ситуации будет найдено в ближайшее время.

vk.com/jokerit

«Йокерит» выступает в КХЛ с сезона-2014/2015. Максимальное достижение финской команды — выход во второй раунд плей-офф в 2015, 2018 и в 2020 годах.