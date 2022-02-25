Лавров — Зеленскому: «Не надо сейчас валить с больной головы на здоровую»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский уже упустил возможности переговоров по безопасности. «Не надо сейчас валить с больной головы на здоровую», — посоветовал ему дипломат.

По мнению Лаврова, Зеленский врет, когда говорит о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. По его словам, тот врал, заявляя, что Россия не соглашалась на переговоры.

Вместе с этим министр иностранных дел России заверил, что Украину никто не собирается оккупировать. Однако Москва намерена обеспечить ее демилитаризацию, пишет ТАСС.

Сегодня Киев сообщил о готовности Украины к переговорам с Россией о нейтральном статусе. Но при этом украинская сторона должна получить и гарантии безопасности, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.



Сам Зеленский сегодня заявил, что Украина осталась одна, Россию не убедили новые санкции против нее. Он призвал страны «Бухарестской девятки» (туда входят Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия) оказать оборонную помощь и ввести ограничительные меры против России. Зеленский в своем обращении также отметил, что рано или поздно диалог между Москвой и Киевом начнется.

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