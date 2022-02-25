В Казани утром в пятницу наблюдаются 7-балльные пробки

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

В Казани в пятницу утром наблюдаются пробки в 7 баллов, таковы данные сервиса «Яндекс.Карты».

Дорожная ситуация осложняется авариями. Согласно данным сервиса, сразу по две аварии произошли на Горьковском шоссе и на ул. Несмелова, по одной — на ул. Фрунзе и ул. Фатыха Амирхана.

В пробках стоят ул. Павлюхина, ул. Тихомирнова, ул. Техническая, ул. Танковая, ул. Дубравная, ул. Юлиуса Фучика, просп. Победы, ул. Рихарда Зорге, ул. Аделя Кутуя, ул Космонавтов, Ул. Николая Ершова, Мамадышский тракт, ул. Копылова.



В Казани вчера вечером образовались 8-балльные заторы. Из-за ДТП движение было затруднено на улицах Ершова, Татарстан. Заторы образовались на улицах Пушкина, Назарбаева, Право-Булачной, Лево-Булачной, на Горьковском шоссе.

Маргарита Головатенко