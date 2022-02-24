В Казани вечером образовались 8-балльные пробки
В Казани вечером образовались 8-балльные заторы. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Из-за ДТП движение затруднено на улицах Ершова, Татарстан. Заторы образовались на улицах Пушкина, Назарбаева, Право-Булачной, Лево-Булачной, на Горьковском шоссе.
Пробки наблюдаются на улицах Беломорской, Олега Кошевого, Тэцевской, Петра Витера, Ленинградской, на Мамадышском тракте, на улицах Восстания, Маршала Чуйкова, на Сибирском тракте, на улице Аграрной.
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