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В Казани вечером образовались 8-балльные пробки

17:48, 24.02.2022 1
В Казани вечером образовались 8-балльные пробки
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани вечером образовались 8-балльные заторы. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Из-за ДТП движение затруднено на улицах Ершова, Татарстан. Заторы образовались на улицах Пушкина, Назарбаева, Право-Булачной, Лево-Булачной, на Горьковском шоссе.

Фото: скриншот

Пробки наблюдаются на улицах Беломорской, Олега Кошевого, Тэцевской, Петра Витера, Ленинградской, на Мамадышском тракте, на улицах Восстания, Маршала Чуйкова, на Сибирском тракте, на улице Аграрной.

Татьяна Леухина
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:23
    Боже, да какая теперь уже разница?!
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