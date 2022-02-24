Минфин США: сделки с попавшими под санкции банками России необходимо завершить до 26 марта

Минфин США определил срок завершения «обязательных» сделок с российскими банками, которые попали под американские санкции. Сделки необходимо завершить до 26 марта, сообщает ТАСС.

Сегодня США ввели санкции против Сбербанка и «Газпромбанка», а также банка «Открытие», «Новикомбанка», банка ВТБ и «Совкомбанка». Кроме того, лидер США Джо Байден сообщил, что страна намерена ограничить возможности России вести бизнес в долларах, фунтах, евро и йенах.

Ряд новых санкций анонсировал и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В список попали: заморозка активов ВТБ, запрет на полеты авиакомпании «Аэрофлот» в Великобританию и др.



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Диана Жиленкова