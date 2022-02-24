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Байден: российская военная операция в Донбассе безосновательна

21:51, 24.02.2022 Сюжет:  Военная операция в Донбассе: только проверенная информация
Байден: российская военная операция в Донбассе безосновательна
Фото: whitehouse.gov

Президент США Джо Байден считает российскую военную операцию в Донбассе безосновательной. По его словам, РФ «отвергла все попытки» США по разрешению ее озабоченностей в сфере безопасности.

Лидер США отметил, что страна не намерена принимать участие в боях на Украине. Также Байден разрешил отправку дополнительных американских войск в Германию.

Фото: pixabay.com

Сегодня утром в Донбассе началась военная операция РФ. По данным Минобороны России, сбиты два украинских Су-27, два Су-24, один вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата «Байрактар».

«Реальное время» следит за развитием событий. Все последние новости о происходящем на Украине — в сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
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