Эстонский «Калев» покинул баскетбольную Единую лигу ВТБ

Эстонский баскетбольный клуб «Калев» выпустил заявление, в котором объявил о выходе из состава участников Единой лиги ВТБ из-за событий на Украине. Об этом говорится на сайте команды.



«В связи с военной агрессией России на Украине «Калев» прекращает членство в Единой лиге ВТБ. Команда категорически против любых силовых действий и не считает целесообразным дальнейшее выступление в лиге. С точки зрения спортивной составляющей последние 12 лет представили ценную возможность как игрокам, так и клубу испытать себя на более высоком уровне, но текущая ситуация и агрессия со стороны России неприемлемы», — говорится в сообщении таллинского клуба.

«Калев» выступал в Единой лиге ВТБ с 2009 года. В нынешнем сезоне таллинский клуб шел на 10-м месте, одержав три победы.



