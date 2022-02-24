Путин: военная операция в Донбассе — вынужденная мера

Президент России Владимир Путин заявил, что страна готовилась к тому, что будет происходить с точки зрения санкционной политики. По его словам, РФ остается частью мировой экономики.

— Мы не собираемся наносить ущерб системе, частью которой себя ощущаем, — сказал лидер РФ.

По словам президента, военная операция в Донбассе — вынужденная мера. Шансов поступить иначе не оставлено.



Военная операция в Донбассе началась сегодня утром. В результате ударов России выведены из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. Среди них 11 аэродромов ВВС, три командных пункта, пункт базирования ВМС и 18 радиолокационных станций комплексов ПВО С-300 и «Бук — М1».



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Диана Жиленкова