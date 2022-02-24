В Татарстане из-за засухи сельское хозяйство недополучило 47 млрд рублей

В Татарстане из-за засухи, произошедшей в прошлом году, сельскохозяйственная отрасль недополучила 47 млрд рублей дохода. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.



По его словам, по итогам 2021 года стоимость валовой продукции превысила 237 млрд рублей при плане в 284 млрд. В растениеводстве отмечено снижение показателей почти на 40%. В общей сложности собрали 2,4 млн тонн зерна, сообщает РБК.



Фото: agro.tatarstan.ru

В прошлом году выручка татарстанских сельхозпредприятий составила 138 млрд рублей. В 2020 году этот показатель составил 141,2 млрд рублей.



Также сегодня сообщалось, что в прошлом году в РТ закупили сельхозтехнику на 13,9 млрд рублей. Из бюджета республики на закупку 4,8 тысячи единиц техники предусмотрели почти 2 млрд рублей.

Диана Жиленкова