ККИ РУК проведет публичные слушания по развитию потребительской кооперации в Татарстане

Фото: предоставлено пресс-службой ККИ РУК

Публичные слушания по проекту концепции развития потребительской кооперации Российской Федерации на 2022—2030 годы и плановый период до 2035 года состоятся 17 марта 2022 года в Казанском кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации.

Слушания проводятся для обсуждения разделов концепции с участием жителей Республики Татарстан, подготовки предложений и замечаний по проектам документов, а также выявления мнения граждан по отдельным вопросам, предусмотренным концепцией. Цель мероприятия — сформировать рабочий документ по развитию потребительской кооперации, учитывающий общественное мнение, региональную специфику, включающий актуальные экспертные предложения и рекомендации практиков.

Аналогичные слушания пройдут во всех регионах присутствия РУК. С учетом предложений и замечаний по итогам будет сформирована концепция развития потребительской кооперации Российской Федерации на 2022—2030 годы и плановый период до 2035 года. Также они станут основой для совершенствования отраслевого законодательства.

Подать заявку на участие в публичных слушаниях можно на стенде Казанского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации в дни проведения выставки «ТатАгроЭкспо» (24—25 февраля), а также по ссылке. Кроме того, для изучения общественного мнения предлагается пройти опрос «Что такое потребительская кооперация?».

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