46 украинских пограничников перешли на территорию России

46 украинских пограничников перешли на территорию России в Брянской области и Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

По данным ведомства, они прибывают в РФ, отказываясь продолжать службу на Украине, сообщает «РИА Новости».

Также в ФСБ сообщали, что по состоянию на 13.00 все украинские пограничники покинули все подразделения на границе двух государств. Утром в Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие пограничной службы Украины не оказывают никакого сопротивления российским подразделениям.



Российский президент Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе сегодня утром. Все последние новости — в сюжете «Реального времени».

Дарья Акимова