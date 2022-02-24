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46 украинских пограничников перешли на территорию России

15:24, 24.02.2022 Сюжет:  Военная операция в Донбассе: только проверенная информация
46 украинских пограничников перешли на территорию России
Фото: pixabay.com

46 украинских пограничников перешли на территорию России в Брянской области и Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

По данным ведомства, они прибывают в РФ, отказываясь продолжать службу на Украине, сообщает «РИА Новости».

Также в ФСБ сообщали, что по состоянию на 13.00 все украинские пограничники покинули все подразделения на границе двух государств. Утром в Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие пограничной службы Украины не оказывают никакого сопротивления российским подразделениям.

Российский президент Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе сегодня утром. Все последние новости — в сюжете «Реального времени».

Дарья Акимова
Общество

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