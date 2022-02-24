Банк России назвал финансовые продукты с низкой потребительской ценностью

Банк России назвал финансовые продукты с низкой финансовой ценностью, содержание которых не предполагает явной ценности для потребителя, а направлено на максимизацию дохода. Об этом сообщается в материалах ЦБ.

В перечень таких продуктов вошли четыре страховых инструмента, два банковских и два от микрофинансовых организаций, в том числе страхование жизни, коллективное страхование, исправление кредитной истории займами и страхование от потери багажа.

К недостатками кредитного страхования жизни ЦБ отнес: большое количество исключений из страхового покрытия, единовременную оплату премии за весь период страхования и включение в договор страховых рисков.

Также было отмечено, что неочевидную потребительскую ценность имеет исправление кредитной истории за счет выдачи кредитной карты с небольшим лимитом: в этом случае клиент не может распоряжаться кредитными средствами, поскольку они полностью или частично списываются в качестве платежа за выпуск или годовое обслуживание карты.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня Центробанк России предписал брокерам остановить короткие продажи. Предписание было введено с 11.00 сегодняшнего дня и до его отмены банком. Это связано со сложившейся ситуацией на финансовом рынке и в целях обеспечения защиты прав и законных интересов инвесторов, снижения рисков и ограничения чрезмерной волатильности.

Максим Кокунин