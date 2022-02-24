ЦБ предписал остановить короткие продажи брокерам

Центробанк России предписал брокерам остановить короткие продажи. Об этом сообщается на его официальном сайте.

Предписание вводится с 11.00 сегодня и до его отмены банком. Это связано со сложившейся ситуацией на финансовом рынке и в целях обеспечения защиты прав и законных интересов инвесторов, снижения рисков и ограничения чрезмерной волатильности.

Этим утром Банк России принял решение начать валютные интервенции для стабилизации ситуации на финансовом рынке. Он анонсировал на сегодня операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору. Также банк намерен обеспечивать поддержание финансовой стабильности и непрерывности операционной деятельности финансовых организаций, задействовав все необходимые инструменты.





Дарья Акимова