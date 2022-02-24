ЦБ решил начать валютные интервенции для стабилизации ситуации на финансовом рынке

Банк России принял решение начать валютные интервенции для стабилизации ситуации на финансовом рынке. Об этом сообщается на сайте регулятора.

ЦБ анонсировал на сегодня операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору. Также банк намерен обеспечивать поддержание финансовой стабильности и непрерывности операционной деятельности финансовых организаций, задействовав все необходимые инструменты.

Сегодня утром Мосбиржа объявила о закрытии торгов на всех рынках. Рубль и российский рынок акций упали до установленных Мосбиржей границ. Индекс Мосбиржи обвалился на 11%. Позже появилась информация, что биржа возобновит торги в 10.00 мск.

Президент России Владимир Путин сегодня принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе.

Дарья Акимова