В Азовском море приостановили судоходство

В Азовском море приостановили судоходство до особого указания. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Федеральное агентство морского и речного транспорта.

Судоходство приостановили с утра 24 февраля «на основании прибрежного предупреждения, полученного от Минобороны в лице структур Черноморского флота, в связи с проведением антитеррористических мероприятий».

Сегодня утром президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. Официальный представитель Народной милиции Эдуард Басурин сообщил о боях на всей линии соприкосновения в Донецкой народной республике. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о вводе на Украине военного положения.



Татьяна Леухина