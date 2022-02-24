«Татнефть» построит в Бавлах завод по выпуску стеклопластиковых труб

«Татнефть» запустит три новые производственные линии по выпуску стеклопластиковых труб, две из которых будут построены на территории нового завода в Бавлах, сообщила пресс-служба «Татнефти». В настоящее время дочернее предприятие «Татнефть-Пресскомпозит» проектной мощностью 450 км стеклопластиковых труб в год работает в Елабуге. Расширение производства связано с планами по масштабному переходу на строительство стеклопластиковых трубопроводов, которые снижают выбросы парниковых газов в 4,5 — 6 раз, поясняется в сообщении.

Проектная мощность нового предприятия в Бавлах составит 900 км труб в год. Суммарная мощность производства после введения новых линий составит 1800 км стеклопластиковой продукции.

Запуск завода в Бавлах запланирован на конец ноября 2022. Его площадь составит 6500 кв. м, будет открыто 212 рабочих мест. Набор инженерно-технического персонала с дальнейшим обучением начнется в марте текущего года.

В настоящее время ведутся проектно-изыскательные работы и подготовка территории под новое строительство.

Луиза Игнатьева