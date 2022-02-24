В Минздраве России предупредили о рисках заразиться штаммом «дельта»

Фото: Максим Платонов

На сегодняшний день по-прежнему высок риск заразиться штаммом коронавируса «дельта». Об этом рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко.

По его словам, в больницах остаются порядка 190 тысяч заболевших. Этот высокий показатель свидетельствует о том, что штамм «омикрон» тоже может протекать тяжело. Дополнительные риски при заболевании возникают у пациентов с хроническими заболеваниями, передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Ранее министр заявил, что в России около 8% заболевших COVID-19 проходят лечение в больницах. Нынешнее число пациентов по сравнению с осенним периодом больше в два раза.



Диана Жиленкова