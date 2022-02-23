В Госдуме заявили, что гражданство России получили более 775 тысяч жителей Донбасса

Свыше 775 тысяч жителей Донбасса получили российское гражданство. В последнее время количество желающих получить статус гражданина РФ возросло, рассказал первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Так, еще порядка 110 тысяч человек подали заявления на получение паспортов РФ. В настоящее время заявления уже оформляются, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Накануне Россия установила дипломатические отношения с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Также сегодня столица Татарстана должна была принять около тысячи вынужденных переселенцев из Донбасса, однако их приезд временно отложили.

Диана Жиленкова