В Казани на содержание территории пляжа «Локомотив» потратят почти 700 тысяч рублей

Содержание и благоустройство территории пляжа «Локомотив» в Вахитовском районе Казани на 2022 год обойдется в 699,7 тысячи рублей. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Наибольшая сумма — 400 тысяч рублей — уйдет на сбор случайного мусора. В целом список работы выглядит так:

ремонт урн,

окраска садово-парковых скамеек со старым лакокрасочным покрытием,

окраска ограждения простого литья,

окраска по подготовленной поверхности фасадов,

известковая окраска,

установка столбиков с покраской,

установка аншлагов,

боронование песка,

сбор случайного мусора,

санитарная обрезка деревьев,

валка деревьев менее 30 см,

смена досок,

очистка поверхности от стойких химических загрязнений,

смена кранов,

погрузка, перевозка, утилизация мусора.

Фото: realnoevremya.ru

Сроки выполнения работ — с момента заключения контракта по 14 октября 2022 года. Исполнитель пока не определен.

Отметим, что в прошлом году Управление Роспотребнадзора по РТ не рекомендовало купаться на пляже «Локомотив», так как он не соответствовал гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям.