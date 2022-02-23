В Казани на содержание территории пляжа «Локомотив» потратят почти 700 тысяч рублей
Содержание и благоустройство территории пляжа «Локомотив» в Вахитовском районе Казани на 2022 год обойдется в 699,7 тысячи рублей. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.
Наибольшая сумма — 400 тысяч рублей — уйдет на сбор случайного мусора. В целом список работы выглядит так:
- ремонт урн,
- окраска садово-парковых скамеек со старым лакокрасочным покрытием,
- окраска ограждения простого литья,
- окраска по подготовленной поверхности фасадов,
- известковая окраска,
- установка столбиков с покраской,
- установка аншлагов,
- боронование песка,
- сбор случайного мусора,
- санитарная обрезка деревьев,
- валка деревьев менее 30 см,
- смена досок,
- очистка поверхности от стойких химических загрязнений,
- смена кранов,
- погрузка, перевозка, утилизация мусора.
Сроки выполнения работ — с момента заключения контракта по 14 октября 2022 года. Исполнитель пока не определен.
Отметим, что в прошлом году Управление Роспотребнадзора по РТ не рекомендовало купаться на пляже «Локомотив», так как он не соответствовал гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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