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В Казани на содержание территории пляжа «Локомотив» потратят почти 700 тысяч рублей

12:51, 23.02.2022
В Казани на содержание территории пляжа «Локомотив» потратят почти 700 тысяч рублей
Фото: realnoevremya.ru

Содержание и благоустройство территории пляжа «Локомотив» в Вахитовском районе Казани на 2022 год обойдется в 699,7 тысячи рублей. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Наибольшая сумма — 400 тысяч рублей — уйдет на сбор случайного мусора. В целом список работы выглядит так:

  • ремонт урн,
  • окраска садово-парковых скамеек со старым лакокрасочным покрытием,
  • окраска ограждения простого литья,
  • окраска по подготовленной поверхности фасадов,
  • известковая окраска,
  • установка столбиков с покраской,
  • установка аншлагов,
  • боронование песка,
  • сбор случайного мусора,
  • санитарная обрезка деревьев,
  • валка деревьев менее 30 см,
  • смена досок,
  • очистка поверхности от стойких химических загрязнений,
  • смена кранов,
  • погрузка, перевозка, утилизация мусора.
Фото: realnoevremya.ru

Сроки выполнения работ — с момента заключения контракта по 14 октября 2022 года. Исполнитель пока не определен.

Отметим, что в прошлом году Управление Роспотребнадзора по РТ не рекомендовало купаться на пляже «Локомотив», так как он не соответствовал гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям.

ОбществоИнфраструктура Татарстан

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