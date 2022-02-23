За сутки с улиц Казани вывезли более 15,3 тысячи тонн снега

За последние сутки с улиц столицы Татарстана вывезли свыше 15,3 тысячи тонн снега, использовано более 70 тонн реагента и 235 тонн песко-соляной смеси. Об этом рассказали в мэрии Казани.

Сегодня работы по уборке снега будут производиться в различных частях города. Снег будут вывозить с улиц Айдарова, Батурина, Братьев Батталовых, Девятаева, Дементьева, Рихарда Зорге, Карбышева, Саид-Галеева, Серова, Чехова, Шуртыгина и др.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня сообщалось, что в Авиастроительном районе города прокуратура выявила нарушения по очистке крыш жилых домов от снега и наледи. В адрес руководителей управляющих компаний внесены представления об устранении нарушений, а также привлечении виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности.

Диана Жиленкова