В 2021 году в Лаишевском районе Татарстана объем ВТП превысил 40 млрд рублей — видео

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В Лаишевском районе Татарстана по итогам 2021 года объем валового территориального продукта (ВТП) составил более 40 млрд рублей. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Основной вклад в экономику района вносит промышленная отрасль. В прошлом году крупные и средние предприятия произвели товаров почти на 57 млрд рублей.

Развитие промышленности привело к росту населения. Результатом стал дефицит мест в образовательных учреждениях. Например, очередь в детские сады составляет почти 2 тысячи детей. Перегружены и школы.

Также по итогам 2021 года выращено и реализовано сельскохозяйственной продукции почти на 7 млрд рублей. Помимо прочего, Лаишевский район оказался в лидерах по строительству жилья: здесь введено 167 тысяч «квадратов», что на 4% выше плана.

Недавно сообщалось, что валовой региональный продукт Татарстана в 2021 году достиг 3,35 трлн рублей. Это на 3,8% больше, чем в 2020 году и на 0,9% больше, чем в 2019 году, до пандемии коронавируса.

Диана Жиленкова