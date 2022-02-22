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Общественный транспорт Казани 23 февраля и 8 марта будет работать по графику выходных дней

17:56, 22.02.2022 1
Общественный транспорт Казани 23 февраля и 8 марта будет работать по графику выходных дней
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани общественный транспорт будет работать в связи с предстоящими праздниками 23 февраля и с 6 по 8 марта по графикам выходного дня. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

5 марта транспорт будет ходить по графикам рабочего дня. Метрополитен в праздничные дни будет обслуживать пассажиров с 6.00 и до полуночи, при этом интервалы движения поездов с 6.00 до 23.00 составят 9 минут 15 секунд, а с 23.00 до 0.00 — 13 минут 53 секунды.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Завтра электротранспорт также будет ходить по воскресному расписанию, следовательно, интервалы движения увеличатся. Сегодня продолжительность рабочего дня перед праздничным 23 февраля уменьшена на один час.

Татьяна Леухина
ОбществоИнфраструктураБизнесТранспорт Татарстан

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комментарии

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    и парковки, надеюсь, будут бесплатными
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