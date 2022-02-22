Минниханов обсудил с Гурбангулы Бердымухамедовым укрепление экономических и культурных связей

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов созвонился с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Стороны договорились продолжить совместную работу по дальнейшему укреплению татарстано-туркменских экономических и культурных связей.

Во время разговора Бердымухамедов высоко оценил вклад Татарстана в развитие стратегического партнерства России и Туркменистана. Также он подчеркнул исторические и культурные связи между народами. Минниханов поблагодарил президента страны за личное внимание к развитию сотрудничества между сторонами.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Они обсудили взаимодействие по линии ПАО «КАМАЗ», ПАО «Татнефть», ПАО «КВЗ» и «КЭР-Холдинг», сообщает пресс-служба президента РТ.

В начале февраля столицу Татарстана посетил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Стороны договорились продолжать сотрудничество.



Татьяна Леухина