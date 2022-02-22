В Казани отремонтировали все ДК и построили новые культурные центры в поселках за шесть лет

В Казани за последние шесть лет капитально отремонтировали все муниципальные дома культуры, а в поселках построили восемь культурных учреждений. Об этом заявил начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.

ДК необходимо построить в поселках Кульсеитово, Салмачи. Досуговые центры нужны в Ново-Савиновском районе и микрорайоне Азино, сообщается на сайте мэрии Казани.

Фото: kzn.ru (архив)

В январе министр культуры республики Ирада Аюпова рассказывала, что в 2022 году в Татарстане построят пять сельских домов культуры стоимостью 106,5 млн рублей в рамках регионального проекта «Культурная среда».



В прошлом году мэрия города сообщала, что в 2022 году ремонт сделают в детской художественной школе №7 по улице Индустриальной, 5а и в детской музыкальной школе №7 по улице Космонавтов, 11б.



Татьяна Леухина