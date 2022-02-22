В Казани в понедельник произошло более 200 ДТП
В Казани в понедельник, 21 февраля, произошло 239 ДТП, два из которых — с пострадавшими. В одном случае водитель наехал на пешехода, в другом произошло столкновение транспорта.
Сотрудники ГИБДД задержали восемь водителей в пьяном состоянии, у еще пяти водителей не было прав.
В отдел полиции доставили трех граждан по подозрению в совершении преступлений, сообщила Госавтоинспекция столицы Татарстана.
За воскресенье в городе произошло 143 ДТП. В пьяном состоянии задержали девять водителей.
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