В Казани в понедельник произошло более 200 ДТП

Фото: ГИБДД Казани

В Казани в понедельник, 21 февраля, произошло 239 ДТП, два из которых — с пострадавшими. В одном случае водитель наехал на пешехода, в другом произошло столкновение транспорта.



Сотрудники ГИБДД задержали восемь водителей в пьяном состоянии, у еще пяти водителей не было прав.

В отдел полиции доставили трех граждан по подозрению в совершении преступлений, сообщила Госавтоинспекция столицы Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru / Дарья Пинегина (архив)

За воскресенье в городе произошло 143 ДТП. В пьяном состоянии задержали девять водителей.

Маргарита Головатенко