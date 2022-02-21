Лавров сообщил о наличии подвижек по диалогу с Западом по безопасности

В диалоге с Западом о гарантиях по безопасности есть подвижки, его нужно продолжать. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета безопасности РФ.

Также глава российского дипломатического ведомства сообщил, что 24 февраля встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве.

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Выступая на заседании, Лавров заявил, что Запад не готов воспринимать предложения России по нерасширению НАТО. Россия готова обсуждать с США гарантии безопасности, но с учетом требований Москвы о нерасширении НАТО.

Также глава МИД сообщил, что НАТО насмерть стоит на политике открытых дверей в альянсе.

Татьяна Леухина