Минниханов обратил внимание властей Казани на доходы горожан — у 52 тысяч они ниже прожиточного минимума

Фото: Максим Платонов (архив)

Президент Татарстана Рустам Минниханов обратил внимание мэра Казани и депутатов Казгордумы, что у более 52 тысяч жителей столицы республики месячный доход ниже прожиточного минимума. При этом средняя зарплата в городе составляет 55 тысяч рублей, что выше, чем в целом в РТ.

— Эти вопросы наши, уважаемые депутаты, это ваши избиратели. Здесь, конечно, может быть, некоторые получают доход по-другому, но это тоже несправедливо. Все должно быть прозрачно. Я бы попросил, Ильсур Раисович, на эти вопросы обращать внимание, — заявил Минниханов.

Президент Татарстана напомнил, что есть проблемы с зарплатами. Так, по итогам третьего квартала 2021 года 314 казанских предприятий платили работникам ниже минимального размера оплаты труда.

Фото: Максим Платонов

Согласно одному из последних исследований, более половины казанцев не нравится их работа — 45% опрошенных жалуются на маленькую зарплату, а 23% не устраивает руководство. И только 6% довольны тем, чем сейчас занимаются и какие деньги за это получают. Подробнее — в материале «Реального времени».