Казанцы недовольны зарплатой — они хотят уйти в IT и зарабатывать по 100 тысяч рублей

Фото: Максим Платонов

Гуманитарии готовы переквалифицироваться в айтишников

Более половины казанцев не устраивает их работа — 45% опрошенных жалуются на маленькую зарплату, а 23% не устраивает руководство, говорится в исследовании онлайн-рекрутинга hh.ru и онлайн-университета Skypro, которое есть в распоряжении «Реального времени». И только 6% довольны тем, чем сейчас сейчас занимаются, и какие деньги за это получают.

И почти все хотят перейти работать в IT-отрасль: кто-то (73%) мечтает об этом в течение более месяца, а кто-то (25%) — весь последний год. Их привлекает высокая зарплата и перспектива карьерного роста.

— Более половины россиян считают себя способными перейти в технологическую отрасль, что может быть связано с разнообразием цифровых профессий от тестировщика до продакт-менеджера. Почти каждый второй (45%) считает, что обладает необходимым складом ума, а 29% опрошенных хоть и считают себя гуманитариями, но готовы совершить карьерный поворот в сферу IT,— рассказала Олеся Плотникова, руководитель отдела подбора и адаптации hh.ru.

Зарплата 100 тысяч — явно не предел

Что касается зарплат, ради которых бегут в IT, то 33% казанцев рассчитывает получать от 100 тысяч рублей и выше. Такие деньги в этой сфере действительно есть: по данным еще одного сегодняшнего исследования hh.ru, 6% татарстанских работников признались, что получают свыше 100 тысяч рублей в месяц — это представители высшего менеджмента, сфера строительства и как раз IT. И мужчин среди них больше, чем женщин — 18% против 8%.

Еще 24% опрошенных казанцев согласны получать в IT-сфере 50-70 тысяч. Примерно такой доход сейчас, согласно другому опросу, у 23% жителей Татарстана.

100 тысяч — явно не предел, так как программист в Казани, по данным SuperJob, может получать и 185 тысяч рублей. Такой специалист разрабатывать и сопровождать конфигурации, участвовать в разработке архитектуры подсистем. Стоит отметить, что вакансии в IT часто занимают первые места в рейтинге самых высокооплачиваемых вакансий.

А недавно Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил поднять планку доходов для самозанятых IT-специалистов до 5 миллионов рублей в год — а это по 416,6 тысячи рублей в месяц. В докладе РСПП говорится, что это могло бы увеличить число официально зарегистрированных самозанятых, платящих налоги по льготной ставке.

Стать IT-специалистом быстро не получится

При этом стать IT-специалистом быстро и без должного вовлечения тяжело, сообщил директор по развитию онлайн-университета Skypro Михаил Свердлов:

— Более 40% россиян считают, что обучение до перехода на младшую позицию (джуниор-специалист) занимает до полугода. Лишь 24% отмечают, что для этого необходим год. На начальном этапе у IT-специалистов наиболее высокая конкуренция за счет того, что компании хотят видеть среди своих сотрудников наиболее способных к обучению и созданию ценности для компании специалистов. Каждый пятый опрошенный отмечает, что IT-специалист получает от 6 до 10 приглашений на собеседование ежемесячно, но в действительности это происходит с сотрудниками начиная с уровня миддл и выше.

Интерес казанцев к IT-профессиям есть — в январе объем поисковых запросов жителей Казани по теме дополнительного профобразования занял седьмое место среди крупных городов России. Всего это 20 тысяч поисковых запросов горожан в январе были направлены на общее изучение IT-специальностей.

Так, каждый десятый запрос по темам профобразования был связан с профессией исследователя, а 8% запросов связаны с профессией тестировщика, которая считается одним из самых простых способов вхождения в IT-индустрию.

Дарья Пинегина