Казанцы недовольны зарплатой — они хотят уйти в IT и зарабатывать по 100 тысяч рублей
Гуманитарии готовы переквалифицироваться в айтишников
Более половины казанцев не устраивает их работа — 45% опрошенных жалуются на маленькую зарплату, а 23% не устраивает руководство, говорится в исследовании онлайн-рекрутинга hh.ru и онлайн-университета Skypro, которое есть в распоряжении «Реального времени». И только 6% довольны тем, чем сейчас сейчас занимаются, и какие деньги за это получают.
И почти все хотят перейти работать в IT-отрасль: кто-то (73%) мечтает об этом в течение более месяца, а кто-то (25%) — весь последний год. Их привлекает высокая зарплата и перспектива карьерного роста.
Зарплата 100 тысяч — явно не предел
Что касается зарплат, ради которых бегут в IT, то 33% казанцев рассчитывает получать от 100 тысяч рублей и выше. Такие деньги в этой сфере действительно есть: по данным еще одного сегодняшнего исследования hh.ru, 6% татарстанских работников признались, что получают свыше 100 тысяч рублей в месяц — это представители высшего менеджмента, сфера строительства и как раз IT. И мужчин среди них больше, чем женщин — 18% против 8%.
Еще 24% опрошенных казанцев согласны получать в IT-сфере 50-70 тысяч. Примерно такой доход сейчас, согласно другому опросу, у 23% жителей Татарстана.
100 тысяч — явно не предел, так как программист в Казани, по данным SuperJob, может получать и 185 тысяч рублей. Такой специалист разрабатывать и сопровождать конфигурации, участвовать в разработке архитектуры подсистем. Стоит отметить, что вакансии в IT часто занимают первые места в рейтинге самых высокооплачиваемых вакансий.
А недавно Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил поднять планку доходов для самозанятых IT-специалистов до 5 миллионов рублей в год — а это по 416,6 тысячи рублей в месяц. В докладе РСПП говорится, что это могло бы увеличить число официально зарегистрированных самозанятых, платящих налоги по льготной ставке.
Стать IT-специалистом быстро не получится
При этом стать IT-специалистом быстро и без должного вовлечения тяжело, сообщил директор по развитию онлайн-университета Skypro Михаил Свердлов:
Интерес казанцев к IT-профессиям есть — в январе объем поисковых запросов жителей Казани по теме дополнительного профобразования занял седьмое место среди крупных городов России. Всего это 20 тысяч поисковых запросов горожан в январе были направлены на общее изучение IT-специальностей.
Так, каждый десятый запрос по темам профобразования был связан с профессией исследователя, а 8% запросов связаны с профессией тестировщика, которая считается одним из самых простых способов вхождения в IT-индустрию.
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