Следком начал проверку после схождения снега с крыши в Лаишевском районе РТ — он едва не упал на ребенка

Фото: Максим Платонов

Следком начал доследственную проверку после схождения снега с крыши одного из домов в селе Песчаные Ковали Лаишевского района Татарстана — он едва не упал на ребенка, который играл рядом. Мальчика успела спасти мать, он не пострадал.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Проверку начала и прокуратура. Ведомство даст правовую оценку работе коммунальных служб и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования. Также в настоящее время решается вопрос о возбуждении административного дела.

Известно, что инцидент произошел накануне около дома №3а на улице Октябрьской. Видео с ним появилось в соцсетях. Управляющей компанией дома является «Экономстрой+». Ранее районная прокуратура уже объявляла предостережение руководителю УК о недопустимости нарушения закона.