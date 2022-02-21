В Лаишевском районе снег с крыши чуть не упал на женщину с детьми — прокуратура проводит проверку

Фото: прокуратура РТ

В Лаишевском районе Татарстана прокуратура организовала проверку информации о падении снега с крыши многоквартирного дома в селе Песчаные Ковали. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Инцидент произошел накануне около дома №3а на улице Октябрьской. Видео с ним появилось в местном сообществе. Управляющей компанией дома является «Экономстрой+». Ранее районная прокуратура уже объявляла предостережение руководителю УК о недопустимости нарушения закона.

Ведомство после проверки даст правовую оценку работе коммунальных служб и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования. Также в настоящее время решается вопрос о возбуждении административного дела.

Накануне стало известно, что прокуратура Набережных Челнов объявила управляющим компаниям 28 предостережений из-за не очищенных от снега крыш домов и козырьков балконов. Этой зимой факты падения снега имели место, но обошлось без пострадавших и погибших.

Дарья Акимова