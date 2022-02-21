ВТБ на треть увеличил число клиентов среднего и малого бизнеса

По итогам 2021 года число активных клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ выросло на 35%. Банк обслуживает почти 860 тысяч предпринимателей. Кредитно-документарный портфель в этом сегменте увеличился на 16%, до 2 трлн рублей. Портфель привлеченных средств за год вырос до 2 трлн рублей — на 14%.

— ВТБ продолжает наращивать число активных клиентов среднего и малого бизнеса в рамках стратегической цели — миллион активных клиентов-предпринимателей к концу 2022 года. В прошедшем году мы показали рекордный для себя результат по привлечению клиентов в этом сегменте на фоне уверенного роста других ключевых показателей. Он во многом обеспечен масштабной работой по развитию и цифровизации продуктов и сервисов, перезапуску дистанционных каналов продаж и обеспечению омниканального обслуживания, повышению доступности кредитных продуктов для малого бизнеса и предпринимательства. В рамках программы цифровой трансформации за последние два года мы запустили более 500 ключевых поставок, что обеспечило нам лидерство по многим продуктовым направлениям, — комментирует Денис Бортников, заместитель президента — председателя правления ВТБ.

В общем объеме кредитного портфеля клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ лидируют предприятия строительной отрасли (22%), пищевой промышленности и сельского хозяйства (21%), торговли (20%). В 2021 году банк запустил новые цифровые кредитные продукты в расчете на потребности разных сфер бизнеса, в том числе предодобренные кредиты для ИП, которые еще не являются клиентами банка. Объемы онлайн-кредитования только во втором полугодии 2021 года выросли в 3,5 раза.

— Стратегическим приоритетом для ВТБ оставалось повышение доступности финансирования предприятий СМБ как с использованием собственных продуктовых технологий, так и льготных инструментов господдержки. Сумма кредитных соглашений банка с субъектами малого и среднего предпринимательства по различным госпрограммам сегодня превышает 730 млрд рублей, — отметил Денис Бортников.

Документарный портфель банка в сегменте среднего и малого бизнеса вырос на 26% и составил 400 млрд рублей. ВТБ запустил выдачу электронных банковских гарантий в пользу налоговых органов, а электронные таможенные гарантии стали доступны для предпринимателей и малого бизнеса. Линейка экспресс-гарантий расширилась продуктами для участия в госзакупках и различных коммерческих контрактах.

ВТБ продолжил развитие линейки депозитных продуктов для среднего и малого бизнеса. Более 90% клиентов открывают депозиты в ВТБ дистанционно в интернет-банке и мобильном приложении, а также могут воспользоваться на сайте банка цифровым сервисом подбора инструментов для размещения своих средств.

В 2021 году ВТБ запустил новый интернет-банк для предпринимателей, в котором представлено более 50 банковских и небанковских продуктов, расширил функциональность мобильного приложения для бизнеса. Клиентам также стала доступна экосистема ВЭД ВТБ для ведения международного бизнеса «под ключ». Расширены возможности для начала предпринимательской деятельности, запущен новый сервис дистанционной регистрации бизнеса, а открытие расчетного счета в банке ускорено до 20 минут. Особое внимание ВТБ уделяет развитию сервисов для самозанятых — зарегистрироваться бесплатно и вести работу в этом статусе клиенты могут с помощью личного кабинета в мобильных банках для юридических и физических лиц.

Также в прошедшем году ВТБ запустил комплексную программу лояльности для предпринимателей, которой сегодня пользуются свыше 300 тысяч клиентов. Продолжилось активное развитие информационно-образовательного портала «Ближе к делу», за год его посетило 400 тысяч пользователей.

Банк ВТБ (ПАО)



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