Доходы бюджетов регионов России в 2021 году составили 17,5 триллиона рублей — это много или мало?

По итогам 2021 года доходы консолидированных региональных бюджетов выросли до 17,55 триллиона рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Федерального казначейства.

В отношении к ВВП бюджетные поступления сократились впервые за семь лет, с пикового показателя 2020 года в 13,9% до 13,4% ВВП. Это произошло из-за того, что инфляция в России в 2021 году оказалась максимальной за шесть лет.



Почти у всех регионов доходы выросли. Исключение — Крым и Чукотский автономный округ, где они снизились на 6,9 миллиарда рублей и 460 миллионов соответственно.

Большего всего доходы выросли у Липецкой, Тюменской и Вологодской областей — на 49%, 43% и 39% соответственно.

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Доходы российских регионов за 2021 год в 17,55 триллиона рублей — это:

$228,6 миллиарда, или €200,9 миллиарда, — по курсу на сегодня.

— по курсу на сегодня. На 2,6 триллиона рублей больше , чем в 2020-м — примерно 14,9 триллиона.

, чем в 2020-м — примерно 14,9 триллиона. На 3,98 триллиона выше показателя 2019-го — 13,57 триллиона.

показателя 2019-го — 13,57 триллиона. На 1,2 триллиона меньше доходов бюджета России — в 2021 году они составили 18,8 триллиона рублей.

доходов бюджета России — в 2021 году они составили 18,8 триллиона рублей. Больше объема государственного внутреннего долга России примерно на 1,3 триллиона — на 1 июля 2021 года он составлял 16,2 триллиона рублей.

объема государственного внутреннего долга России — на 1 июля 2021 года он составлял 16,2 триллиона рублей. На $5 миллиардов меньше состояния Илона Маска — по данным рейтинга Forbes, на сегодня оно равно $233,6 миллиарда. Сейчас основатель Tesla и SpaceX является самым богатым человеком мира.

состояния Илона Маска — по данным рейтинга Forbes, на сегодня оно равно $233,6 миллиарда. Сейчас основатель Tesla и SpaceX является самым богатым человеком мира. В 2,4 раза меньше доходов бюджета Германии в 2021 году — €498,6 миллиарда.

доходов бюджета Германии в 2021 году — €498,6 миллиарда. В 3,3 раза меньше оборонного бюджета США на 2022 финансовый год, который начинается с 1 апреля, — президент Штатов Джо Байден утвердил его в размере $770 миллиардов.

оборонного бюджета США на 2022 финансовый год, который начинается с 1 апреля, — президент Штатов Джо Байден утвердил его в размере $770 миллиардов. На €31,4 миллиарда больше прогноза по доходам бюджета Европейского Союза (ЕС) — €169,5 миллиарда.

Дарья Пинегина