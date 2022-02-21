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В Татарстане зарегистрировано 3 159 новых случаев COVID-19

11:38, 21.02.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане зарегистрировано 3 159 новых случаев COVID-19
Фото: Максим Платонов

В Татарстане зарегистрировано 3 159 новых случаев, из которых 359 человек — дети до 18 лет. По данным Минздрава Татарстана, 293 человека из общего количество госпитализировано.

На 21 февраля в Татарстане зарегистрировано 97 744 случаев COVID-19.

Умерших 1694, из них подтверждено за сутки — 6: двое мужчин 1931 и 1949 годов рождения четыре женщины 1950, 1953, 1946, 1949 годов рождения.

Выздоровело за весь период 62 179 человек, в том числе 829 за минувшие сутки.

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