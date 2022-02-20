На сопровождение должностных лиц «Росатома» в аэропортах в Казани и других городах выделят 22,4 млн рублей

Госкорпорация «Росатом» выделит 22,4 млн рублей за сопровождение должностных лиц, представителей и делегаций международных организаций, иностранных партнеров в аэропортах Владивостока, Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи. Тендер появился на сайте госзакупок.



Согласно техзаданию, подрядчику нужно оказывать помощь при регистрации билетов и оформлении багажа к перевозке, сопровождать пассажиров к самолету, оказывать помощь в прохождении пограничного и таможенного контроля и т.д. Услуги должны оказываться до 31 декабря 2024 года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На обслуживание одного пассажира по прилету или вылету выделяется 12 тысяч рублей, на обслуживание одного ребенка от 2 до 12 лет — 6 тысяч.

В начале февраля авиакомпании «Победа» опубликовала тендер на оказание услуг по размещению своих экипажей в Казани. На это готовы выделить 11,4 млн рублей.



Татьяна Леухина