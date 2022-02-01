Авиакомпания «Победа» заплатит 11,4 млн рублей за размещение экипажа в гостиницах Казани

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Авиакомпании «Победа» заплатит 11,4 млн рублей за оказание услуг по размещению своих экипажей в Казани. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Подрядчику понадобится разместить два экипажа авиакомпании в четырех одноместных и четырех двухместных номерах, а также организовать завтраки, обеды и ужины на 12 человек. Стоимость одноместных номеров не должна превышать 1 700 рублей за сутки, двухместных — 2 100 рублей, а питания — 1 350 рублей.

Гостиница должна иметь звездность не менее трех звезд и находиться на расстоянии не более чем в 25 километрах от казанского аэропорта. В номерах должны находиться кондиционеры, санузлы, кровати, мебель, санитарные принадлежности. Номера должны располагаться вдали от лифтов и других источников шума.

Заявки можно подавать до 8 февраля 2022 года. Период оказания услуг составляет один год, начиная с 1 марта 2022 года.

Фото: Ринат Назметдинов

В 2020 году авиакомпания «Россия» готова была заплатить за гостиничные услуги в Казани 15,3 млн рублей. Нужно было обеспечить проживание до 7 человек в сутки до конца 2021 года.

Дарья Акимова