В Челнах сотрудники Росгвардии задержали подозреваемую в краже, находившуюся в розыске за хранение наркотиков

Фото: Максим Платонов (архив)

В Набережных Челнах сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали по подозрению в краже из магазина 38-летнюю женщину. Ранее она была объявлена в федеральный розыск за незаконное приобретение и хранение наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ.

Днем сотрудники отдела вневедомственной охраны Челнов, патрулируя улицы, получили сообщение, что в одном из строительных гипермаркетов города сработала тревожная сигнализация. Когда они прибыли на место, оказалось, что одна посетительница украла с прилавка шлифовальную машину стоимостью около шести тысяч рублей. Она убрала товар в свою сумку и вышла из зала, не оплатив его. Охрана магазина остановила ее и нажала на кнопку экстренного вызова.

Росгвардейцы задержали женщину. После проверки ее данных оказалось, что ранее она уже имела судимость за такое же преступление. Также женщина с 25 января этого года находилась в федеральном розыске по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств». Задержанную отправили к полицейским для дальнейшего разбирательства. По факту совершения кражи возбудили уголовное дело.

Фото: realnoevremya.ru

В январе в Казани сотрудники Росгвардии задержали двоих подозреваемых в краже из частного дома в садоводческом некоммерческом обществе. Задержанными оказались ранее судимые граждане 1983 и 1990 годов рождения. В их отношении возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».

Дарья Акимова