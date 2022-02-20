В Татарстане в начале следующей недели ожидается метель и до +3 градусов

В Татарстане в начале следующей недели ожидаются метель, порывистый ветер и до +3 градусов. Об этом сообщается в прогнозе Гидрометцентра РТ.

В понедельник ночью ожидается метель, днем — небольшой снег. В ночные часы прогнозируется до -2... -7 градусов, в дневные часы потеплеет до -4... +1˚. На дорогах гололедица, снежная каша.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

22 февраля, во вторник, ночью пойдет снег, днем ожидаются мокрый снег, местами метель. Ветер юго-западный, ночью умеренный, днем сильный порывами до 15 м/с. Ночью прогнозируется до -3... -8˚, днем — -3... +2˚. На дорогах гололедица.

В среду, 23 февраля, прогнозируются мокрый снег, метель, порывистый ветер 15—20 м/с. Ночью ожидается до 0... -5˚, днем — до -2... +3˚. На дорогах снежная каша, гололедица.

На этой неделе профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Казанского федерального университета Юрий Переведенцев рассказал, как пройдет последняя декада зимы. По его прогнозу, в ближайшие дни с запада придет циклон с атмосферными фронтами, из-за чего начнет понижаться давление, а температура будет расти.



Татьяна Леухина