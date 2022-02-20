Татарстан оказался в лидерах по собираемости платежей за вывоз мусора

Татарстан оказался на втором месте среди регионов России по собираемости платежей за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). По данным РБК, собираемость УК «ПЖКХ» составила 99,6% (+5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

При этом стопроцентной оплаты за услуги нет ни у одного регионального оператора. Татарстан по этому показателю обогнал белгородский «Центр Экологической Безопасности» — он получил 99,8% от плана.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В целом по России собираемость платежей за вывоз твердых коммунальных отходов в России выросла с 85,7% в 2020 году до 90,7% в 2021 году. Как сообщил гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев, населению и юрлицам выставили счета на 192,7 миллиарда рублей, из них было собрано 174,9 миллиарда рублей.



Сегодня сообщалось, что татарстанские отельеры выиграли арбитражный и апелляционный суды с ООО УК «ПЖКХ», касающиеся переплаты за услуги по вывозу мусора. Сама проблема обострилась в период пандемии, когда наблюдался простой гостиниц. Представители гостиничного бизнеса переплачивали за вывоз и захоронение мусора.