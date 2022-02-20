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Татарстан оказался в лидерах по собираемости платежей за вывоз мусора

12:48, 20.02.2022
Татарстан оказался в лидерах по собираемости платежей за вывоз мусора
Фото: kzn.ru

Татарстан оказался на втором месте среди регионов России по собираемости платежей за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). По данным РБК, собираемость УК «ПЖКХ» составила 99,6% (+5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

При этом стопроцентной оплаты за услуги нет ни у одного регионального оператора. Татарстан по этому показателю обогнал белгородский «Центр Экологической Безопасности» — он получил 99,8% от плана.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В целом по России собираемость платежей за вывоз твердых коммунальных отходов в России выросла с 85,7% в 2020 году до 90,7% в 2021 году. Как сообщил гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев, населению и юрлицам выставили счета на 192,7 миллиарда рублей, из них было собрано 174,9 миллиарда рублей.

Сегодня сообщалось, что татарстанские отельеры выиграли арбитражный и апелляционный суды с ООО УК «ПЖКХ», касающиеся переплаты за услуги по вывозу мусора. Сама проблема обострилась в период пандемии, когда наблюдался простой гостиниц. Представители гостиничного бизнеса переплачивали за вывоз и захоронение мусора.

ОбществоИнфраструктура Татарстан

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