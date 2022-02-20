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Муллин: «Если мы не будем сохранять свой родной язык, мы его потеряем»

12:19, 20.02.2022 2
Муллин: «Если мы не будем сохранять свой родной язык, мы его потеряем»
Фото: e-nkama.ru

В Доме народного творчества прошло заседание координационного совета Нижнекамского района по сохранению и развитию татарского языка, истории, культуры, традиций и обычаев татарского народа. Участие принял руководитель исполкома Рамиль Муллин.

По его словам, местное подрастающее поколение зачастую не знает родного языка. И ему нужно передавать лучшее, что есть, — такова задача общественных организаций. Как отметил Муллин, особую тревогу вызывает то, что родители-татары отдают детей в русскоязычные группы детских садов и школ.

Фото: e-nkama.ru

— Если мы не будем сохранять свой родной язык, мы его потеряем. Со своими детьми я говорю только на татарском языке. Это очень важный аспект, и наша задача — работать в данном направлении, — поделился руководитель исполкома Нижнекамского района.

Муллин призвал разработать соответствующую программу, которая будет действовать на «реальных примерах», сообщается на сайте Нижнекамского района.

По данным Управления образования столицы Татарстана, в 2021 году татарский язык как родной выбирали для изучения 55% всех учащихся общеобразовательных школ. В то же время, согласно данным независимых экспертов из Академии наук и КФУ, только 85 из 325 детсадов и 37 из 169 школ — с татарским уклоном.

Диана Жиленкова
ОбществоВластьКультура Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 12:51
    Если на татарском не разговаривают дома, то в детском саду его преподавание, изучение, может быть в игровой форме, через сказки, наиболее действенный вариант, естественно нужна хорошая методика и не надо заставлять изучать язык тех, кто не хочет
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  • Анонимно 13:06
    "По данным Управления образования столицы Татарстана, в 2021 году татарский язык как родной выбирали для изучения 55% всех учащихся общеобразовательных школ. В то же время, согласно данным независимых экспертов из Академии наук и КФУ, только 85 из 325 детсадов и 37 из 169 школ — с татарским уклоном".
    Источник : https://realnoevremya.ru/news/241687-mullin-zayavil-chto-molodezh-zachastuyu-ne-znaet-rodnogo-yazyka

    Статистика всегда была "продажной девкой" - и при коммунистах, и при капиталистах.
    За Ваши деньги "статистика" напишет любые цифры.
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